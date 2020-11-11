Крымские пенсионеры после «возвращения» Крыма в «родную гавань» снова смогли почувствовать себя, как при СССР
Правда, речь идет не об колбасе по 2.20 и не о мороженном по ГОСТу, а об очередях.
Так, блогер Серж Сергев на своей странице в социальной сети Фейсбук показал очередь в Севастополе длиной в десятки метров. Как оказалось, это пенсионеры выстроились за получением пенсии в банке.
При этом ни о какой социальной дистанции речи нет. Не у всех в очереди есть и защитные маски.
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«В Крым вернулись очереди времён ссср) Пенсионеры в первых рядах за нищенской пенсией от путена. Про кредитную карту при рф там не знают... ))) #Севастополь», – подписал кадры автор.
Ранее мы рассказывали о том, что пенсионеры Крыма все чаще с ностальгией вспоминают Украину и украинские выплаты.
«На рынке подслушал разговор бабок-пенсионеров. Тема «Как стало жить». Из всего разговора напишу только то, что в разговоре мусолили тему «А на украинскую пенсию купить можно было больше...». Вот так с обнищанием приходят и мозги», – рассказал в соцсети местный житель.
Мы также писали о том, что жители оккупированного Крыма оказались в зоне риска из-за очередного химического выброса.
В частности, около административной границы с полуостровом в Херсонской области зафиксировали загрязнение воздуха со стороны завода «Крымский титан».
Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.