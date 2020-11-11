Крымские пенсионеры после «возвращения» Крыма в «родную гавань» снова смогли почувствовать себя, как при СССР

Правда, речь идет не об колбасе по 2.20 и не о мороженном по ГОСТу, а об очередях.

Так, блогер Серж Сергев на своей странице в социальной сети Фейсбук показал очередь в Севастополе длиной в десятки метров. Как оказалось, это пенсионеры выстроились за получением пенсии в банке.

При этом ни о какой социальной дистанции речи нет. Не у всех в очереди есть и защитные маски.

«В Крым вернулись очереди времён ссср) Пенсионеры в первых рядах за нищенской пенсией от путена. Про кредитную карту при рф там не знают... ))) #Севастополь», – подписал кадры автор.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионеры Крыма все чаще с ностальгией вспоминают Украину и украинские выплаты.

«На рынке подслушал разговор бабок-пенсионеров. Тема «Как стало жить». Из всего разговора напишу только то, что в разговоре мусолили тему «А на украинскую пенсию купить можно было больше...». Вот так с обнищанием приходят и мозги», – рассказал в соцсети местный житель.

Мы также писали о том, что жители оккупированного Крыма оказались в зоне риска из-за очередного химического выброса.

В частности, около административной границы с полуостровом в Херсонской области зафиксировали загрязнение воздуха со стороны завода «Крымский титан».

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.