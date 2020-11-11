Оккупанты, укравшие Крым у Украины, продолжают превращать полуостров в сплошную военную базу, вовлекая в это даже детей

Так, Центр журналистских расследований сообщает о том, что международный центр «Артек» закупает оружие.

Среди позиций – пневматические пистолеты, автоматы, винтовки, тактические шлемы и тому подобное для "Юнармии"

Милитаризация сознания юных крымчан в оккупации идет полным ходом. С детства их приучают к мысли быть готовыми умирать за Россию, защищая ее с оружием в руках.

По информации Крымской правозащитной группы, за шесть лет оккупации в российскую армию призвали не менее 18 тысяч крымчан. За уклонение от службы в ВС РФ вынесено свыше сотни приговоров.

Правозащитница Ирина Седова называет закупку оружия «Артеком» одной из составляющей «большого, масштабного военного преступления». Все данные собираются и передаются в международный уголовный суд. Там за действия оккупантов будет отвечать лично президент РФ Владимир Путин и его пособники – представители российской власти.

«Собрать эти доказательства не так просто, потому что Россия прячет свое участие в Донбассе и отрицает ее, правильно? Если это все будет доказано, то надеюсь, что все-таки Путин и его пособники получат пожизненное заключение за все эти преступления в куче», – отметила она.

Как известно, в октябре этого года суды оккупированного полуострова вынесли шесть приговоров уклонистам. Всего же за шесть лет оккупации в Крыму возбудили и передали в суды 145 уголовных дел против призывников, которые хотели избежать службы в российской армии. Приговор вынесен по 140 делам, еще пять – на стадии рассмотрения.

Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.