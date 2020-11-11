Оккупанты, укравшие Крым у Украины, продолжают превращать полуостров в сплошную военную базу, вовлекая в это даже детей
Так, Центр журналистских расследований сообщает о том, что международный центр «Артек» закупает оружие.
Среди позиций – пневматические пистолеты, автоматы, винтовки, тактические шлемы и тому подобное для "Юнармии"
Милитаризация сознания юных крымчан в оккупации идет полным ходом. С детства их приучают к мысли быть готовыми умирать за Россию, защищая ее с оружием в руках.
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По информации Крымской правозащитной группы, за шесть лет оккупации в российскую армию призвали не менее 18 тысяч крымчан. За уклонение от службы в ВС РФ вынесено свыше сотни приговоров.
Правозащитница Ирина Седова называет закупку оружия «Артеком» одной из составляющей «большого, масштабного военного преступления». Все данные собираются и передаются в международный уголовный суд. Там за действия оккупантов будет отвечать лично президент РФ Владимир Путин и его пособники – представители российской власти.
«Собрать эти доказательства не так просто, потому что Россия прячет свое участие в Донбассе и отрицает ее, правильно? Если это все будет доказано, то надеюсь, что все-таки Путин и его пособники получат пожизненное заключение за все эти преступления в куче», – отметила она.
Как известно, в октябре этого года суды оккупированного полуострова вынесли шесть приговоров уклонистам. Всего же за шесть лет оккупации в Крыму возбудили и передали в суды 145 уголовных дел против призывников, которые хотели избежать службы в российской армии. Приговор вынесен по 140 делам, еще пять – на стадии рассмотрения.
Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.
Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.
Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.