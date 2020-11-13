Пропагандистка Ольга Скабеева посочувствовала армянам, которые сжигают свои дома в Карабахе, и нарвалась на ответ азербайджанцев

Как передает «Диалог.UA», жители города Кельбаджар в Закавказье, который вошел в так называемый Пояс безопасности Нагорного Карабаха, взялись сжигать свои дома, чтобы их имущество не досталось Азербайджану.

По информации издания, еще в 1992 году, когда в Карабахе начались военные действия, Кальбаджарский район оказался в полублокаде, поскольку был «зажат» между Карабахом и отделен от Азербайджана горным хребтом.

До оккупации армянами тут жили около 60 тысяч человек, в основном курды и азербайджанцы, которых выгнали из своих домов.

Армяне после захвата района применяли к местным жителям насилие, стреляли по ним и брали в заложники.

После того, как этот населенный пункт снова перешел под контроль Азербайджана, армяне, убегая, поджигают жилье.

Ольга Скабеева обратила внимание на этот момент и написала о том, что люди так поступают, чтобы все нажитое ими не досталось азербайджанцам.

Однако последние напомнили пропагандистке о событиях 27-летней давности. Тогда жителям Кельбаджара дали всего 10 часов на то, чтобы они собрали пожитки. Но даже тогда никто из тех, кто бежал из оккупации, не смог уничтожить свое жилье.

«Это даже не Нагорный Карабах. Это район вокруг него, оккупированный, откуда изгнали всех жителей и заселили армян», «Это Кельбаджар... Этот район был оккупирован в марте - апреле 1993 года.. Азербайджанцы, уходя, не сжигали... Как же можно сжигать свое родное... «, «Так эти армяне сжигают азербайджанское село, захваченное 30 лет назад, это был всегда азербайджанский район, населенный азербайджанцами», – приводит издание комментарии азербайджанцев.

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