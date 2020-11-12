​Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире раскрыл обман России, причем поставив это в заслугу

На шоу пропагандистки Ольги Скабеевой скандальный политик заявил, что российские миротворцы пришли не на пять лет в Нагорный Карабах, как было прописано в трехстороннем соглашении, а навсегда, передает «Диалог.UA».

«Не надо говорить на 5 лет. Навсегда русская армия пришла туда и больше никогда с Южного Кавказа не уйдет. Пусть думают: пять лет, продление. Это продление на все оставшееся время», – цитирует издание слова россиянина.

Этого ему показалось мало, и Жириновский призвал РФ расширить зону своего влияния своего военного контингента на всю территорию Армении, Азербайджана, с выходом на границы Турции и Ирана.

Когда у него логично поинтересовались возможной реакцией Эрдогана, он заявил, что России плевать на это.

«Он с чужого государства, а это зона интересов России. От Еревана до Душанбе – никто не может прийти туда, все должны быть уничтожены. Это зона интересов Российском Империи, Советского Союза, это наши южные границы. Мы их осваивали 200 лет, положили 200 тысяч солдат. Пусть Эрдоган своих солдат 200 тысяч положит где-нибудь. 200 тысяч за 200 лет. Поэтому ему там не место», – выдал Жириновский.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган не смолчал на заявление Пескова о том, что в Карабахе будет только российский миротворческий контингент, и напомнил о том, что сказано в подписанном соглашении.

По его словам, миротворцы Турции также войдут в Карабах.

Напомним, начальник "миротворцев" Карабаха засветился на Донбассе.

Как сообщала Politeka, армяне взбунтовались после капитуляции Пашиняна, тысячи людей штурмуют правительство.

Также Politeka писала, что армянский военный выругался на российских "миротворцев".