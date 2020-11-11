Армянские военные отрицательно относятся к российским "миротворцам", свидетельством чего является соответствующее видео, записанное одним из бойцов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в сети появилось видео, в котором можно услышать, что солдаты армянской армии на самом деле думают о российских военных в Нагорном Карабахе.

"Вашему вниманию кадры обращения солдата армии Армении к российским военным, размещенным на территории Лачина, после капитуляции Армении в конфликте в Нагорном Карабахе", - говорится в подписи к видео.

Так, армянский солдат подошел к разрушенному зданию, в котором находились российские военные, и заговорил к ним.

"Ребята, братва! Пожалуйста, еще раз помаши рукой, чтобы посмотрели... Главное, чтобы наши ребята знали, кто с нами не был, кто с нами не стоял. На их месте вы стоите. Это наше. Не хочу показывать, что я хороший, самый лучший, или что... Но вы не лучшие бойцы, чем мы. Согласны?" - сказал армянин.

Ранее также сообщалось, что российские "миротворцы" в Карабахе воевали на Донбассе и участвовали в захвате Крыма.

В частности, основу российского контингента составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.