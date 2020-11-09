Азербайджан продолжает успешное освобождение Нагорного Карабаха

Накануне стало известно о том, что азербайджанская армия нанесла удары по передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана.

Авиаудары были нанесены около двух часов дня штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА. В результате бомбардировки разрушены траншеи и укрытия армянских Вооруженных сил, в которых в момент обстрела находились высокопоставленные должностные лица.

Кто именно погиб, информация пока не сообщается.

Тем временем бои продолжаются. 8 ноября президент Азербайджана сообщил о том, что освобожден второй по величине город Карабаха Шуша.

«Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан!», – написал он своей странице в Twitter.

Теперь перед Азербайджаном осталась последняя цель – столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Если армия установит там свой контроль, это, фактически, станет победой, и регион будет освобожден от оккупации, в которой жил 27 лет.

Пока же наступление продолжается. Так, оборонное ведомство Азербайджана сообщило о том, что в ночь с 8 на 9 ноября освободительная армия подвергла обстрелу минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района. Точным ударом были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке. Кроме того, в воздух взлетели танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.

Напомним, экс-боевик "ДНР" отправил подкрепление в Нагорный Карабах.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист попал под обстрел в Карабахе во время съемок лживого сюжета.

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.