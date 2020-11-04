Конфликт в Нагорном Карабахе не утихает уже второй месяц, и 4 ноября Армения понесла очередные потери

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили еще один штурмовик Су-25 ВВС Армении. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба оборонного ведомства Турции, передает Politeka.net.

«Вооруженные Силы Героев Азербайджана продолжают свою героическую и самоотверженную борьбу за спасение оккупированных территорий. Еще один самолет Су-25 был сбит при подготовке к нападению на Армению. Таким образом, в Армении было сбито семь самолетов», – говорится в публикации.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев дополнил перечень освобожденных сел в Карабахе.

«Мирек, Кавдар Джебраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района», – сообщается на сайте Минобороны страны.

Мы уже сообщали о том, что Армения обстреляла из артиллерии азербайджанский город Тертер и поселок Шихарх этого района.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Армении пригрозили Азербайджану контрударом, если он не прекратит наступление в Нагорном Карабахе. Устами пресс-секретаря Анны Нагдалян МИД страны обвинил Азербайджан в «государственном терроризме».

«В условиях экзистенциальной угрозы... «армия обороны» имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу», – заявила дипломат.

Мы также писали о том, что Азербайджан вышел на ближние подступы к Шуши, и если город будет взят, Карабах, фактически, будет потерян для Пашиняна. Но, даже понимая, что война проиграна, армия Армении продолжает сражаться с поразительным упорством, оказывая сопротивление.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.