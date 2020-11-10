России нужно прекратить поставки газа в Европу

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский депутат Владимир Жириновский на своем Telegram-канале.



По его словам, без газа до сих пор 150 тысяч населенных пунктов России.

"Это просто издевательство над русским народом. Русские Вторую мировую войну выиграли, но до сих пор миллионы без газа живут. При этом все окраины газом обеспечены. Я родился в Казахстане, так там в уже 1950-е была 100-процентная газификация. А в России до сих пор нет. Мы газ в Европу гоним, а миллионы русских его не получают. Все Северные потоки в Европу нужно закрыть, пока русские не получат газ!", - предложил российский депутат.

Жириновский также отметил, что ситуация в РФ становится парадоксальной.



"Россия загадочная страна: добываем нефть, торгуем со всем миром. Но только у нас на внутреннем рынке: нефть дорогая – бензин дорогой, нефть – дешевая, бензин всё равно дорогой", - возмутился российский политик.





Ранее мы сообщали, что Жириновский сделал очередной выпад в сторону Украины.

По его словам, украинцы - это "русские, которые воюют с русскими".

"Ленин, Сталин и Хрущев сами слепили такую Украину. Теперь стоит огромная страна рядом с нами. Она враг для нас! Там все враждебно! Там уже выросли дети, которые нас считают хуже немцев. И готовы убивать русские русских! Это все было заложено в программу", - заявил Жириновский.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.