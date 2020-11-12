Нельзя считать миротворцами российских солдат, которых отправили в Нагорный Карабах

В частности эти так называемые миротворцы причастны к войне в Украине и оккупации территорий нашей страны. Прежде всего, речь идет о военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Самарской области, и 31-й десантно-штурмовой бригаде ВДВ из Ульяновска.

Об этом рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН Владислав Волошин в интервью для Обозревателя.

"Мы ведь понимаем, что собою представляет та же ульяновская бригада. Захватывая украинский Крым, крымский парламент, они переодевались в форму "Беркута". И на одном из форумов сами десантники писали, что "ульяновских, после того, как они переодевались в форму ментов, мы не уважаем"", – объяснил Волошин.

Его очень тревожит, что к миротворческой операции в Нагорном Карабахе привлекли именно те подразделения, которые устроили вооруженный конфликт в Украине. Ведь выглядит очень странно, что людей, убивающих украинцев теперь называют миротворцами. Похоже Карабах рано или поздно ждет большой сюрприз от них, ведь эти территории незастрахованные от донбасского сценария.

"Так о какой миротворческой миссии может идти речь? Обычные бандиты. Российских военных нельзя называть миротворцами. Они однозначно не голуби мира, это коршуны – путинские стервятники", – подытожил эксперт.

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