Каждая сторона, участвующая в конфликте Карабаха, преследует собственные интересы

В частности, президент России Владимир Путин вмешался в конфликт Азербайджана и Армении, чтобы не пасти задних и не уступать Турции в борьбе за контроль над регионом.

Такое мнение озвучил для журналистов Обозревателя российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Путин не мог не вмешаться, иначе с миротворческой функцией на Южный Кавказ вошла бы Турция. Президент Азербайджана Алиев предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться. Песков заявил, что миротворцы только российские, но Алиев сказал, что будет какой-то смешанный миротворческий корпус", – пояснил он.

По его мнению, каждая сторона конфликта продвигает свои интересы. В частности, цель президента Азербайджана – получить больший контроль над территориями и поддержку "старшего брата" в лице Турции.

"Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирия, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был достаточно узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт", – резюмировал эксперт.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.