«Спикер парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что жителям полуострова лучше забыть о днепровской воде

Пособник оккупантов сразу же озвучил и причины, по которым людям лучше поступить так, как он сказал, пишет в своем Twitter блогер КРЫМСкий бандеровец со ссылкой на местные СМИ.

«Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня — это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем!», – заявил он.

Но на этом Константинов не остановился и пошел в своих рассуждениях дальше:

«Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день».

Не меньше, как оказалось, беспокоит сепаратиста и качество воды, в том числе и из-за разворованного за шесть лет Северо-Крымского канала.

«Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает», – выдал Константинов.

Но и на этом поток сознания не прекратился:

«А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали? Пока на Украине не будет адекватной власти — а там это не предвидится — этот вопрос надо забыть».

«Ну да, хозяйственный народ Крыма растащил почти все из канала, не брезгуя и бетонными плитами», «А что он имел в виду под адекватной властью?», «Канал в Крыму разрушен? А кто это сделал? Ай-яй-яй», «И вообще, каждому жителю Крыма уже пора думать о земле... Человеку та не так много и нужно... Всего то метр на два...», – иронизируют под публикацией.

Ранее мы писали о том, что из-за сильной засухи в Крыму пересохли крупнейшие водохранилища, из-за чего оккупанты были вынуждены ввести подачу воды по графику.

Напомним, крымские пенсионеры выстроились в огромные очереди за деньгами от Путина.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.