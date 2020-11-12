Россия не только бросила Армению наедине с противостоящим ей Азербайджаном с Турцией за спиной в Нагорном Карабахе

Как оказалось, братская РФ успешно наживается на ней, продавая газ по заоблачным тарифам. На это обратил внимание блогер Vitauskas, поделившись в своем микроблоге занимательной статистикой.

По его словам, Россия продает «союзной» Армении газ дороже, чем всем другим странам в мире.

«В I кварталe 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляла около $87. А на границе Армении - $165 (почти в два раза дороже). При этом обесценивание российского газа в Европе началось еще до пандемии коронавируса. В третьем квартале 2019 года российский газ в Европе стоил уже намного дешевле, чем в Армении, а в апреле 2020 года цена составляла около 59 долларов за тысячу кубометров», – навел автор цифры.

Свою публикацию он завершил резонным наблюдением:

«Армения – просто хрестоматийный пример "дружбы" с Россией. Тебя кинут, но ты ещё и должен останешься».

Ранее журналистка Юлия Латынина заявила, что отсутствие помощи Еревану со стороны Москвы в Карабахе останется вечным позором России. Она считает, что Москва просто бросила армянских союзников, которые были не в силах противостоять мощи Азербайджана при поддержке Турции.

Она также отметила, что Россия, собственно, все время пыталась выступать гарантом и разводилой между Азербайджаном и Арменией в этой ситуации. Кроме того, Латынина подчеркнула, что именно Россия была виновата во многих проблемах Армении.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.

Также Politeka писала, что армянский военный выругался на российских "миротворцев".