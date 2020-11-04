Чем ближе Азербайджан к установлению полного контроля над Нагорным Карабахом, тем истеричнее заявления Армении

Дошло до того, что «руководство» Нагорного Карабаха и «армия обороны» заявили, что имеют право нанести контрудар по территории Азербайджана, передает «Диалог.UA» со ссылкой на заявление МИД Армении.

Устами пресс-секретаря Анны Нагдалян МИД Армении обвинил Азербайджан в «государственном терроризме»: обстреле Степанакерта и Шуши, причем, считают в ведомстве, действия Баку целенаправлены в в таргетировании медцентров, женщин и детей.

По словам Нагдалян, Азербайджан сейчас представляет собой «центр скопления международных террористов и боевиков на Южном Кавказе».

«В условиях экзистенциальной угрозы... «армия обороны» имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу», – заявила дипломат.

Ранее мы писали о том, что Азербайджан вышел на ближние подступы к Шуши, и если город возьмут, Карабах, фактически, будет потерян для Пашиняна.

Но, даже понимая, что война проиграна, армия Армении продолжает сражаться с поразительным упорством, оказывая сопротивление. Она заручилась поддержкой России, Франции и частично Канады, которые усиливают давление на Азербайджан.

В свою очередь Эрдоган дает всем четко понять, что в случае, если против Азербайджана будет нарастать давление, то это приведет, во-первых, к наращиванию ВС Турции в Азербайджане, во-вторых, последует разгром российского союзника Асада в Сирии, а затем вероятен разгром либо изгнание российской группировки.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.