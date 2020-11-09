Город больше не в оккупации!

Министерство обороны Азербайджана разнесло в прах все крики пропагандистов о том, что взятие Шуши – вранье, и город по-прежнему под контролем армянской армии

На официальном сайте ведомства появилась видеозапись из освобожденного после 28 лет оккупации города, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Как видно на записи, город после освобождения практически безлюдный. Армия Азербайджана водрузила флаг страны над главным административным зданием Шуши, тем самым подтвердив, что теперь она контролирует этот второй по величине населенный пункт Нагорного Карабаха.

В Шуши видны следы недавних боев, однако в целом город пострадал только на окраинах, центр практически не тронут.

Отметим, что ранее пропагандисты вроде Семена Пегова убеждали всех, что армия Азербайджана не смогла взять город и вынуждена была отступить, а также якобы заговорила о необходимости подкрепления из Турции. Однако теперь всем очевидно, что город действительно освобожден.

Тем временем со Степанакерта в сторону Армении потянулись тысячи машин, на которых армянское население Нагорного Карабаха уезжает прочь, спасаясь от возможной расправы со стороны Азербайджана. Видео многокилометровых пробок гуляет в сети.

Тем временем Азербайджан продолжает освободительную операцию в Карабахе. Горячие боевые действии развернулись на Ходжавендском направлении фронта. Сейчас там работает артиллерия, уничтожая позиции, технику и живую силу противника.

Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

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