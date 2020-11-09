Второй по величине город Нагорного Карабаха Шушу взяла под контроль армия Азербайджана

Об этой победе официально сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter, передает Politeka.net.

«Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан!», – написал Алиев.

На странице Минобороны Азербайджана в Фейсбуке Алиев обратился к нации, где снова с гордостью заявил о ключевой победе:

«Шуша, двадцать восемь с половиной лет находившаяся под оккупацией, освобождена! Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это – день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, что вопреки всем заявлениям данный конфликт – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – имеет и военный путь решения, и сегодня мы доказываем это на поле боя».

Тем временем в соцсетях публикуют кадры битвы за город. Так, в телеграмм-канале Kavkaz Center появилось видео со стороны армянской армии. На записи – бои за Шушу в черте города.

Отметим, что Армения после заявления Алиева пыталась опровергнуть взятие Шуши.

Это видео от армянской стороны. Сообщают о боях уже в черте города #Шуша #карабах pic.twitter.com/Xtsq8aZBr7 — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Теперь главная цель Азербайджана – это столица Нагорного Карабаха Степанакерт. После того, как он перейдет под контроль азербайджанской армии, война фактически будет выиграна.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.