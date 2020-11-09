Отсутствие помощи Еревану со стороны Москвы в Карабахе останется вечным позором России
Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" озвучила известная российская журналистка Юлия Латынина. Она считает, что Москва просто бросила армянских союзников, которые не в силах противостоять мощи Азербайджана при поддержке Турции.
Она также отметила, что Россия, собственно, все время пыталась выступать гарантом и разводилой между Азербайджаном и Арменией в этой ситуации. Кроме того, Латынина отметила, что именно Россия была виновата во многих проблемах Армении.
"Именно благодаря действиям России в Армении все это время до прихода Пашиняна к власти существовало чрезвычайно коррумпированное правительство, которое не могло наладить экономику страны, не могло наладить нормальную военную оборону", - заявила журналистка.
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В то же самое время она упрекнула Россию в том, что страна не смогла решить войну в Карабахе и теперь там властвует президент Турции.
"И именно благодаря действиям России никак не предпринимались попытки дипломатически решить проблему Нагорного Карабаха. России было приятно разделять и властвовать. Теперь мы видим, что Россия не может на Кавказе ни разделять, ни властвовать. Там вместо России разделяет и властвует Эрдоган", - резюмировала Латынина.
Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.