Армяне не верят заверениям власти о том, что Азербайджан не взял Шушу под контроль

После того, как Азербайджан освободил Шушу, в сторону Армении потянулись тысячи автомобилей с убегающими от возможной расправы армянами

Об освобождении одного из двух ключевых городов Нагорного Карабаха накануне сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Politeka.net.

Тем временем в сети появились видео, на которых армянское население Нагорного Карабаха в спешке покидает оккупированные территории и едет в направлении Армении.

После известия об освобождении #Шуши армянское население #Степанакерта массово покидает оккупированный город и уезжает в Армению #карабах pic.twitter.com/tNPldq7far — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Как видно на записях, потоку машин нет конца-края.

Ну как, помогла вам ваша Россия?

Армянские оккупанты, не дожидаясь предсказуемой развязки событий, бегут из Степанакерта в сторону Армении.

Хочу дождаться когда точно так же из Крыма, по своему "чудо-мосту", побегут оккупанты российские pic.twitter.com/VA6dDOXnCI — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 8, 2020

Сами армяне в соцсетях пишут о том, что Шуша теперь под контролем Азербайджана.

«В Армению прибывает вторая волна беженцев из Степанакерта. Прибывшие говорят, что Шуши пал, и туда вошла азербайджанская армия. У нас очень много убитых и раненых солдат. Так как Шуши пал, оставаться в Степанакерте было бессмысленно. Враг везде, в лесах, полях, горах, городах, селах… Это конец», – заявила пользователь Анаит Овсепян.

Следующим населенным пунктом, который собирается взять армия Алиева, будет столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Если у военных получится освободить этот город и взять его под контроль, Азербайджан выиграет эту войну и вернет территории, которые были в оккупации 28 лет.

Ранее мы сообщали о том, что 8 ноября азербайджанские солдаты с помощю дрона «Байрактар» и штурмовика Су-25 уничтожили позиции противника, отправив на тот свет и высокопоставленных офицеров армии Нагорного Карабаха.

Тем временем российский пропагандист Семен Пегов продолжает утверждать, что Азербайджану не удалось установить контроль над Шушей.

В своем телеграмм-канале WarGonzo он написал, что его до сих пор отбивают бойцы «Армии Обороны Арцаха». Уничтожать живую силу противника в «Адском ущелье» им помогает артиллерия.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.