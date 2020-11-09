После того, как Азербайджан освободил Шушу, в сторону Армении потянулись тысячи автомобилей с убегающими от возможной расправы армянами
Об освобождении одного из двух ключевых городов Нагорного Карабаха накануне сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Politeka.net.
Тем временем в сети появились видео, на которых армянское население Нагорного Карабаха в спешке покидает оккупированные территории и едет в направлении Армении.
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Как видно на записях, потоку машин нет конца-края.
Сами армяне в соцсетях пишут о том, что Шуша теперь под контролем Азербайджана.
«В Армению прибывает вторая волна беженцев из Степанакерта. Прибывшие говорят, что Шуши пал, и туда вошла азербайджанская армия. У нас очень много убитых и раненых солдат. Так как Шуши пал, оставаться в Степанакерте было бессмысленно. Враг везде, в лесах, полях, горах, городах, селах… Это конец», – заявила пользователь Анаит Овсепян.
Следующим населенным пунктом, который собирается взять армия Алиева, будет столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Если у военных получится освободить этот город и взять его под контроль, Азербайджан выиграет эту войну и вернет территории, которые были в оккупации 28 лет.
Ранее мы сообщали о том, что 8 ноября азербайджанские солдаты с помощю дрона «Байрактар» и штурмовика Су-25 уничтожили позиции противника, отправив на тот свет и высокопоставленных офицеров армии Нагорного Карабаха.
Тем временем российский пропагандист Семен Пегов продолжает утверждать, что Азербайджану не удалось установить контроль над Шушей.
В своем телеграмм-канале WarGonzo он написал, что его до сих пор отбивают бойцы «Армии Обороны Арцаха». Уничтожать живую силу противника в «Адском ущелье» им помогает артиллерия.
Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.