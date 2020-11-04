Пострадали ли люди, пока неизвестно

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Тертер и поселок Шихарх этого района

Об обстреле сообщило Министерство обороны Азербайджана на своем официальном сайте, передает Politeka.net.

Armenia continues to use white phosphorus projectiles against civilians in Tartar region of Azerbaijan. Unexploded phosphorus ordinance was neutralised by ANAMA. pic.twitter.com/fqnjVPleZz — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 3, 2020

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Армении пригрозили Азербайджану контрударом, если он не прекратит наступление в Нагорном Карабахе. Устами пресс-секретаря Анны Нагдалян МИД страны обвинил Азербайджан в «государственном терроризме»: обстреле Степанакерта и Шуши, причем, считают в ведомстве, действия Баку целенаправлены в таргетировании медцентров, женщин и детей.

«В условиях экзистенциальной угрозы... «армия обороны» имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу», – заявила дипломат.

Отметим, что ранее Тертер уже подвергался обстрелу со стороны Армении. Военные накрыли огнем район кладбища во время похорон. В результате обстрела погибли три мирных жителя, пятеро пострадали.

«Армения проводит политику террора против мирных жителей, скрываясь за режимом гуманитарного прекращения огня. Азербайджан сохраняет за собой суверенное право на защиту своих гражданских лиц», — заявил тогда заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что в Азербайджане начали охоту на путинского пропагандиста.