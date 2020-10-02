Новое ведомство появится на Камчатке

О создании «министерства счастья» первым сообщил губернатор края Владимир Солодов, сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт региона.

«сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от “министерства обиженных и обездоленных”. Конечно, мы будем заниматься людьми в сложной ситуации, но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», – заявил чиновник.

В соцсетях подобная инициатива уже получила свою долю внимания. Так в Twitter Μuд Ρöuccu пошутили над ней.

«Неужели это будет МИД и его Департамент по поставкам наркотических средств?», – говорится в публикации.

Пользователи шутку оценили и уже предложили поставить во главе нового ведомства официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«И Машка министром», «А министерство Правды?», «Ожидается, что в страну в целях поддержания работоспособности Министерства счастья завезут мигрантов с латиноамериканской внешностью и колумбийским акцентом», «Долго же они к этому шли!», «Министр Машка Захарова», – иронизируют читатели.

Отметим, что ранее создать в России министерство счастья предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но эта идея, по ее словам, не прижилась. После этого она выступила за создание в стране по примеру Великобритании новой должности — министра одиночества.

Напомним, Киселев опозорился нелепым фейком об Украине.

Как сообщала Politeka, Путин показал свою "опочивальню" в Кремле.

Также Politeka писала, что в России торжественно открыли помойку.