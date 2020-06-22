Президент России Владимир Путин показал журналистам апартаменты в Кремле, где работает и отдыхает
Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Среди всей обстановки, которая попала в кадр, особое внимание пользователей привлек кожаный диван российского президента.
На нем заметно покрывало с огромным черно-белым портретом Путина, то ли вытканным, то ли вышитым, а также большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом. Она находится на стене рядом с диваном.
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Демонстрируя кабинет, президент РФ пояснил, что часто засиживается до ночи и поэтому ему практически всегда приходится ночевать на работе.
Такая «самоотверженность» политика вызвала волну сарказма среди пользователей.
«На коврике у двери спит? Бедный Путин, и для кого только более 20 дворцов по всей стране построили?», «Прям как дедушка ленин, что-ли?», «Бедолага, на покой ему пора», «Вот это труженик!! Интересно, а если бы он с документами не работал, то Россия закончилась бы уже?», – иронизируют в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Путин заговорил о визите украинского президента в Москву. По словам российского лидера, это – лишь вопрос времени.
Мы также рассказывали, что Путин впервые за месяц покинул свое "карантинное" убежище - в честь Дня России. Президент принял участие в публичном мероприятии на Поклонной горе в Москве.
Напомним, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.
Как сообщала Politeka, оккупанты готовятся установить памятник Сталину в центре Донецка.
Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.