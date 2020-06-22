Президент России Владимир Путин показал журналистам апартаменты в Кремле, где работает и отдыхает

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Среди всей обстановки, которая попала в кадр, особое внимание пользователей привлек кожаный диван российского президента.

На нем заметно покрывало с огромным черно-белым портретом Путина, то ли вытканным, то ли вышитым, а также большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом. Она находится на стене рядом с диваном.

Демонстрируя кабинет, президент РФ пояснил, что часто засиживается до ночи и поэтому ему практически всегда приходится ночевать на работе.

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2020

Такая «самоотверженность» политика вызвала волну сарказма среди пользователей.

«На коврике у двери спит? Бедный Путин, и для кого только более 20 дворцов по всей стране построили?», «Прям как дедушка ленин, что-ли?», «Бедолага, на покой ему пора», «Вот это труженик!! Интересно, а если бы он с документами не работал, то Россия закончилась бы уже?», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Путин заговорил о визите украинского президента в Москву. По словам российского лидера, это – лишь вопрос времени.

Мы также рассказывали, что Путин впервые за месяц покинул свое "карантинное" убежище - в честь Дня России. Президент принял участие в публичном мероприятии на Поклонной горе в Москве.

Напомним, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Как сообщала Politeka, оккупанты готовятся установить памятник Сталину в центре Донецка.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.