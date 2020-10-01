Один из главных пропагандистов России Дмитрий Киселев в очередной раз опозорился во время рассказа об Украине

Он на голубом глазу рассказал зрителям о том, что наше государство создает военно-морскую базу в Северодонецке Донецкой области. Соответствующее видео появилось на странице "Мид Роисси" в Twitter.

Киселев сообщает о том, что Америка и Великобритания всячески помогают Украине.

«По программе иностранное военное финансирование Украина получить 16 скоростных катеров Mark VI с полным комплектом вооружения на сумму 600 миллионов долларов. Часть этих катеров будут размещены на новой военно-морской базе «Восток» в Бердянске, что на Азовском море. Новые военно-морские базы Украина также создает в Мариуполе Донецкой области, в Северодонецке, Луганской области, и в Очакове, что в Николаевской», – поведал пропагандист.

Он также упомянул о том, что военные инструкторы с США и Британии регулярно обучают части ВСУ на крымском направлении, в Азовско-Черноморском бассейне, делая особый упор на действия спецназа, а с середины прошлого года ЦРУ США готовят водолазов СБУ.

«Тренировки идут в Кременчугском водохранилище Полтавской области, а спецполигон для подготовки водолазов и снайперов оборудуют в Светловодске Кировоградской области. Позже к этим тренировкам подключились и англичане».

От Киселева россияне узнали и о том, что стратегия развития сил специальных операций Украины до 2035 года согласована со штабом специальных операций НАТО, а с 2025 года ССО Украины включены на постоянной основе в состав сил реагирования Альянса.

Дмитрий Киселёв рассказал о том, что Украина создаст новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области. На карту пропагандон Киселёв посмотреть забыл:pic.twitter.com/hcomNZu722 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 30, 2020

«Дмитрий Киселёв рассказал о том, что Украина создаст новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области. На карту пропагандон Киселёв посмотреть забыл», – подписали видео.

Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия, читатели не пожалели сарказма.

«Но основная военно-морская база, конечно во Львове)», «Не забываем про вспомогательные военно-морские базы в Полтаве, Виннице и в Мукачево!!!», «Ну соврал немного. Впервые что ли?», «Ну было б неудивительно, если б Скабеева, которая абсолютно тупа, такое заявила. Но Киселёв же жил и работал в Украине!», «И мощный подводный флот туда заведет. Каких-то 300 км по суше - не проблема для украинского ВМФ», «Подводная лодка в песках Украины))) Смотрите по всем федеральным каналам», «Если бы хотя бы половина сюжета была правдой, было бы просто здорово!», «Дима! Ты Митрофанушка XXI века! Найми себе географа», «Ага, катера в Северодонецкой степи. На что не пойдешь ради скреп!», – иронизируют под видео.

Напомним, пропагандист Киселев устроил позорное шоу из-за отравления Навального.

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