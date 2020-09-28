Отравление российского оппозиционера Алексея Навального стало поводом для очередного очень неоднозначного сюжета пропагандистов

Так, Дмитрий Киселев решил пойти по стопам политика, передает Politeka.net. Правда, пить отравленный чай пропагандист не стал, но переночевал в том номере в Томске, где перед отравлением останавливался Навальный.

Более того, на канале «Россия 1» вышел даже сюжет на эту тему, отрывком которого поделился блогер Фашик Донецкий.

На кадрах Киселев сначала бреется, а потом рассказывает о нестыковке с водой из номера. По его словам, эксперты вынесли из номера Навального три бутылки с водой в то время, как сотрудники отеля оставляют для постояльцев по одной бутылке воды.

Господи, какое днище. Дмитрий Киселев «ночует» в номере Навального.Главный пропагандон страны, почти министр, летит в Томск , раздевается догола и в халате снимает стендап. Дожить до 66 лет и выполнять приказы хозяина как жалкая собака.Ведь твои дети это смотрят, скотина. pic.twitter.com/JuHPGrtJbM — ксения ларина (@xlarina1) September 28, 2020

«Господи, какое днище. Дмитрий Киселев «ночует» в номере Навального. Главный пропагандон страны, почти министр, летит в Томск , раздевается догола и в халате снимает стендап. Дожить до 66 лет и выполнять приказы хозяина, как жалкая собака. Ведь твои дети это смотрят, скотина», – в свою очередб написала журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина

Тем временем Мосгорсуд признал законным отказ возбуждения уголовного дела из-за отравления Навального и попытки убийства. Об этом сам оппозиционер написал в Twitter.

«Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо, Томск исключили из России», – отметил он.

Напомним, Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа: «Паразиты».

Как сообщала Politeka, осунувшийся Путин на лодке напугал россиян: "Врач прописал...".

Также Politeka писала, что президент РФ уверял Макрона, что Навальный мог отравиться самостоятельно.