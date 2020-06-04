Известный российский блогер Юрий Дудь показал, как пенсионеры в РФ даже в полной нищете уверены в гении президента Владимира Путина

Показательный момент восхищения нацлидером вошел в его программу «Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь», передает «Цензор. НЕТ». Чтобы посмотреть полное видео, доскролльте страницу до конца.

Герой эпизода живет в городе Петропавловск-Камчатский. Его жилье – комната в коммунальной квартире в доме, который не ремонтировался более полувека.

Более того, половину пенсии Капалкина отбирают по решению суда из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги, сумма которых приближается к 150 тысячам рублей.

По словам мужчины, в доме, где живет с 1972 года, он боится заработать туберкулез.

Несмотря на все это пенсионер уверен в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин – отличный руководитель.

«Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал, восстановил. Это он молодец...».

На вопрос Дудя, почему же, если Путин такой хороший, люди живут вот в таких домах, Капалкин заявил:

«Да потому что он по телевизору одно говорит, а местная власть совсем по-другому делает. Что ни выше чиновник – тот вор».

Когда же ведущий поинтересовался у старика, как тот реагировал на возврат Крыма, услышал в ответ:

«Радовался, когда Крым вернул... Доволен даже... Путин забрал свою землю, что России принадлежала», – вещает старик. Однако на вопрос, не лучше ли было бы заняться своими территориями, Камчаткой, например, а не забирать то, что давно принадлежало другой стране, герой сюжета снова вспомнил о собирании земель.

Ранее мы писали о том, что российский музыкант Константин Кинчев, фронтмен некогда популярной рок-группы «Алиса», резко высказался о жизни в России и раскритиковал политиков РФ. По его словам, нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР – «наверху сидят такие же зажравшиеся упыри».

Напомним, известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.