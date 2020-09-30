В российском городе Челябинск торжественно открыли площадку с мусорными контейнерами

Все прошло в лучших совковых традициях: с торжественными речами и перерезанием красной ленточки, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ. «Героями» дня стали депутаты партии «Единая Россия».

«На улице Воровского,17 районная администрация и кандидаты в депутаты Заксобрания собрали людей поучаствовать в открытии мусорной площадки», – пишут журналисты, отмечая, что жители не ожидали такого пафоса со стороны чиновников.

Видео перерезания ленты облетело сеть, вызвав шквал ироничных комментариев.

«Мы наконец-то можем позволить себе новые мусорные баки!!!!», «Жаль, салюта по этому поводу не было!», «сразу видно - великая ядерная сверхдержава))) обама - трепещи)))», «дожили! счастье то какое Путин, Путин 👏.😆))», – пишут под видео пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Челябинске правоохранители опозорились, пытаясь прогнать коров, которые забрели во двор в спальном районе города.

В сети появилось видео, на котором видно, как одна из буренок гоняется за полицейским, у которого в руках дубинка. Оббежав несколько раз вокруг детской конструкции во дворе, тот спасается бегством за полицейское авто.

В Челябинске коровы заставили ментов, которые приехали чтобы прогнать их со двора дома, спасаться бегством.



Когда даже скот понял, как нужно правильно разговаривать с путинскими опричниками в погонах, а россияне до сих пор всё ещё нет pic.twitter.com/KSeyDLXtuw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 26, 2020

Его напарник сигналит, что есть мочи, пытаясь напугать коров, однако самая задиристая не отходит от патрульного авто, надеясь, что ее жертва снова окажется на открытой территории.

Тот же в свою очередь кричит «Уходите отсюда все!», после чего животные, собравшись в стадо, все же ретируются со двора.

Напомним, в РПЦ придумали, как отомстить Константинополю за автокефалию для УПЦ.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась, выставив новое фото.

Также Politeka писала, что россияне принялись строить водопровод в Крыму и опозорились.