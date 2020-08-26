В РПЦ решили отправить проповедников в Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея

Решение включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ было принято на священном Синоде РПЦ, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что азиатский экзархат был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя на Украине, где вопреки желанию РПЦ была создана «параллельная церковная структура». Именно так россияне окрестили Украинскую православную церковь после получения той автокефалии.

«Миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре», – сообщают журналисты.

Ранее в азиатский экзархат РПЦ уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

На такой шаг РПЦ не могли не обратить внимания пользователи соцсетей. Пошутил по этому поводу и известный блогер под ником Մιtαuskαs.

«В ответ на предоставления автокефалии украинской ПЦ, РПЦ начнет... проповедовать среди папуасов. Нет, это не записки из сумасшедшего дома. Гундяев и Ко планируют начать свою деятельность в таких государствах, как Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея», – говорится в публикации.

«Наших пухленьких проповедников, людоеды с удовольствием встретят», «Пускай сперва прочитают книжки Миклухо-Маклая и посылают попов пожирнее», «Агентов своих под видом проповедников засылать будут. Делов-то», «Вы смеетесь, а они миллиарды под это дело из бюджета распилят», – иронизируют в комментариях.

Напомним, в сети показали новые рясы для священников российской армии.

Как сообщала Politeka, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.

Также Politeka писала, что митрополит ПЦУ обратился к власти из-за РПЦ в Украине.