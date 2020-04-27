В России священнослужитель проклял всех, кто призывает людей находиться на самоизоляции во время карантина из-за китайского вируса и закрывает церкви

Сеть облетело гневное обращение схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря РПЦ МП, который разнес в пух и прах запрет ходить в храмы во время эпидемии коронавируса.

Видео поделился на своем YouTube-канале российский журналист и публицист Александр Невзоров. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

«Вот Сергий подлинный властитель дум православных, воплощение духовности и веры. Между прочим, духовник и наставник красавицы Наташи Поклонской и других депутатов Госдумы. Его влияние на паству огромно», – отмечает Невзоров.

Он упомянул и весьма нелицеприятный факт из жизни схимника:

«Сергий был немного занят: мотал 14 лет строго режима за убийство с особой жестокостью, кражи и грабежи».

В своей монументальной проповеди Сергий не подбирал выражений.

По его словам, духовное руководство вместе с «предтечами Антихриста», под давлением богоборческих властей, закрывая храмы из-за «псевдопандемии» и предлагая верующим общаться в Богом в онлайне, «прикрывает свое малодушие и трусость».

«Бог предупреждает: страшливые Царствия Небесного не наследуют. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II отказался подчиниться жидовскому режиму, за что и был убит в Переделкино», – грозым голосом вещает служитель культа.

Дальше он озвучил свой рецепт избавления России от заморской заразы:

«Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их, по выбору, в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!».

Видео вызвало широкий резонанс в сети.

«Власть в сумасшедшем доме захвачена средневековыми мракобесами давно, так что — ничего нового, просто очередной рывок и прорыв деградации...», – пишет блогер Մιtαuskαs.

«Какая прелесть!))) вон в Киеве, его рпц-нутые коллеги уже стучаться в небесную канцелярию, так как тоже не верили и чушь несли)))», «У бедного попа икра черная заканчивается, голодает бедняга, а вы тут ржете, аки лошади окоянные! Всех в Биробиджан», «Какая-то путинская интонация. Типа пааацан сказал, паацан сделал», «Как хорошо что я не верю в богов. А то бы проклятие и на меня подействовало», «А чего у него такая рожа противная и вообще похожа на прислужника дьявола, чем на прислужника бога?», «Дык бывший уголовник, дважды», – пишут в комментариях.

Согласно информации в росСМИ, отец Сергий, в миру – Николай Васильевич Романов, 1955 года рождения, проживавший в городе Пушкино Московской области, выпускник школы милиции, в середине 80-х получил две судимости. В 1985 году Пушкинский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 211 УК РСФСР («Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть») и части 3 статьи 89 УК РСФСР («Кража государственного или общественного имущества»), приговорив к 4 годам лишения свободы. В 1986 году тот же суд признал его виновным по пунктам «а», «г», «е» статьи 102 УК РСФСР («Убийство»), части 1 статьи 144 («Кража») и части 2 статьи 146 («Грабеж»), приговорив к 13 годам лишения свободы.

Его духовное чадо – Наталья Поклонская. Он венчал её с бывшим работником генпрокуратуры РФ Андреем Красильниковым.

Напомним, патриарх Кирилл пожаловался на нехватку денег и попросил о помощи.

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