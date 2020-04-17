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И если в одних странах правительство всячески облегчает гражданам кризис с помощью пособий, налоговых каникул, сохранением части заработной платы, то в России священники советуют своей пастве идти на паперть, передает Politeka.net.

Так, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) в эфире программы «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз» оскандалился циничным заявлением.

«Отсутствие каких-то сбережений и работы ставит людей в ситуацию, как выжить», – говорит ведущий. На что гость эфира отвечает: «Это все мечты. Это ему кажется. Бесы страшные картинки рисуют», а затем следует феерическое: «Можно и милостыньку попросить. Просить не 800 долларов до следующего месяца, а просить крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: «Сейчас я тебе вынесу».

В записи, которая гуляет в сети, есть и вторая часть, где Димитрий рассказывает журналисту «Комсомольской правды» от том, что ездит на Майбахе.

Отметим, что программа вышла в эфир еще 5 апреля, однако это наставление служителя РПЦ получило широкий резонанс только сейчас. Священника обвиняли в цинизме и корыстолюбии, поэтому ему пришлось оправдываться. Он объяснил своей совет тем, что не нужно искать трагедию там, где ее нет.

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

По его словам, люди в России «живут неплохо», несмотря на «не очень большую зарплату». «Люди привыкли жить в покое в таком, а вдруг так… лавина. Это же резкие изменения», — сказал протоиерей.

Ранее Смирнов уже делал весьма неоднозначные заявления. Так, женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке, он назвал «бесплатными проститутками». Также он утверждал, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей — бога и греха. Смерти от коронавируса батюшка объяснил словами «так уж богу угодно».

Пользователи украинского сегмента Фейсбука не пожалели комментариев под видео.

«А просить у батюшки? Мирские требы не малые стекаются в храмы. Ничто мирское не чуждо – это один священник сказал», «Так это вся Россия на паперти будет стоять А кто подавать будет?», «Братья в Лавре после ее закрытия намедни уже и просят милостыню», «Его святость, Владыка Паша мерседес, чуть скромнее будет», – пишут в сети.

Напомним, зараженный священник зазывает украинцев на литургию.

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