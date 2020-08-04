У соседей все стабильно

В России священники наравне с медиками стали на бой с китайским вирусом

В связи с этим их даже обеспечили защитными костюмами, сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По информации журналистов, Русская православная церковь и Ассоциация волонтёрских центров передали 10 тысяч средств индивидуальной защиты от коронавируса в епархии РПЦ.

Помимо этого, синодальный отдел по благотворительности отправил в 28 епархий 550 полных защитных комплектов, предназначенных для священников, которые посещают пациентов с коронавирусом на дому и в больницах для совершения церковных таинств.

На такой широкий жест российских церковников уже появилась реакция.

Так, блогер под ником Մιtαuskαs в своем Twitter не преминул высмеять «прогресс» России, противопоставив ей Эстонию.

«В Эстонии в рамках студенческого проекта Solaride разрабатывают автомобиль, передвигающийся на солнечной энергии. В октябре 2021 года эстонские студенты планируют принять на нём участие в австралийском ралли работающих от Солнца авто. А тем временем в стране великих прорывов…», – написал он, опубликовав скрин новости и фото священника в защитном костюме.

Пользователи не смогли пройти мимо такого очевидного троллинга.

«Похоже на святую инквизицию», «Так на все же воля божья, не угодно боженьке, дабы последователи его поганый пластик на себе носили, дьяволом созданный. Это несколько отдаляет святых отцов от царствия небесного», «Новая каста - ковидные священники?», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке священник РПЦ полетал над городом с молитвой против китайского вируса.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, скандальный Кот выставил на посмешище Путина в прямом эфире.

Также Politeka писала, что российский священник оскандалился заявлением о ядерном оружии.