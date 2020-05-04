Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обеспеченных прихожан финансово поддержать священников РПЦ
И, как оказалось, нашлись те, кто согласился поддержать «бедствующих» священников, о чем глава Российской православной церкви сообщил чуть позже, передает Politeka.net.
По слова патриарха, в этот непростой период «каждый должен помогать ближнему». Он также напомнил, что «из-за коронавируса РПЦ «потеряла нескольких уважаемых священнослужителей и многих верных чад церкви»».
Такая выходка Каирилла не осталась незамеченной в сегменте российских соцсетей. В Twitter «Усы Пескова» опубликовали скрин с новостью о просьбе патриарха, подчеркнув, что о простых прихожанах не было сказано ни слова, и тут же на голову священнослужителя обрушился шквал сарказма и критики.
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«Скажите гундяю, пусть милостыньку попросят не 800$, а крупы горсточку», «Им коммуналку за свои дворцы нечем платить👍🏻, поддержите рублем, можно долларом», «Пусть милостыньку попросит, но не $800, а крупы!», «Часы бы свои продал или что-нибудь из другой своей мелочевки, обеспечил бы годовой зарплатой сразу всех подчинённых», «Странные у них призывы. Так ещё и в открытую. До тошноты», «Яхту заправлять нечем», – пишут под публикацией.
Отметим, что пресловутая горсточка крупы, упоминаемая пользователями, – уже своего рода крылатая фраза. Ее автор – глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), а прозвучала она в эфире программы «Беседы с батюшкой».
«Отсутствие каких-то сбережений и работы ставит людей в ситуацию, как выжить», – говорит ведущий. На что гость эфира отвечает: «Это все мечты. Это ему кажется. Бесы страшные картинки рисуют», а затем следует феерическое: «Можно и милостыньку попросить. Просить не 800 долларов до следующего месяца, а просить крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: «Сейчас я тебе вынесу».
Напомним, зараженный священник зазывает украинцев на литургию.
Как писала Politeka, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.
Также Politeka писала, что в Лавре срочно просят у украинцев "пожертвования" из-за вируса.