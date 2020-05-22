Украинский телеведущий Юрий Кот, который сбежал в Россию, сделал очередное скандальное заявление

Как сообщает Politeka.net, в эфире пропагандистской программы на телеканале «Россия 1» Юрий Кот назвал президента России Владимира Путина «ссыкуном»

Об этом в своем Twitter написал журналист и блогер Денис Казанский.

«Антимайдановец Юрий Кот, который с 2014 живет в РФ и имеет российский паспорт, заявил в эфире канала Россия-1, что у него президент-ссыкун. Совсем уже крамола на Владимира Владимировича полилась. И это федеральный канал!», - написал блогер.

Дословно Кот в прямом эфире заявил: «У нас президент ссыкун».

Пользователи сети сразу прокомментировали пост Казанского, где согласились с комментарием Юрия Кота. Были и те среди пользователей сети, кто удивился, что телеведущему позволили критиковать Путина в прямом эфире.

«Мы знаем что у вас президент ссыкун, уже месяц в бункере сидит», «Вообще страх потерял :)», «А говорят на российском федеральном ТВ Путина не критикуют», «Это в нем ещё украинская вольница не умерла, потому и заявляет».

Также ранее сообщалось, что Кот заявил, якобы в Украине процветает антисемитизм, нацизм и фашизм из-за русофобских настроений общества. Кроме того, он уверен, что Украина как государство не должна существовать отдельно от России.

"Мы - один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" - нагло высказался Кот.