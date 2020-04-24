Український телеведучий Юрій Кот, який втік у Росію, зробив чергову скандальну заяву

В ефірі пропагандистської програми на телеканалі «Росія 1» він погрезил про чергове "возз'єднання" України і Росії. Він упевнений, що вже скоро з'явиться новий Богдан Хмельницький, який "вижене з країни шваль".





«Те, що зараз відбувається з Україною, по суті відбувається точно так само, як було напередодні Переяславської ради. Точно так само західні партнери нищили наш народ, забирали наші ресурси. Нам навіть забороняли молитися у храмах! Зараз те ж саме відбувається. Чим закінчилося? З'явився Богдан Хмельницький, який дав по щам, і все нормально склалося в Україні. І точно так само я впевнений, що прийде час, в Україні з'явиться свій Богдан Хмельницький, об'єднає людей, і ми виженемо цю шваль з нашої країни!», — нахабно висловився він.

Варто зазначити, що він неодноразово робив подібні випади в бік України.

Раніше Кот заявив, що нібито в Україні процвітає антисемітизм, нацизм і фашизм через русофобських настроїв суспільства. Крім того, він упевнений, що Україна як держава не повинна існувати окремо від Росії.

"Ми - один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" - нахабно висловився Кіт.