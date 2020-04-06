Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, отличился скандальным заявлением

Так, он заявил, что украинские казаки на самом деле были русскими.

Ко всему прочему, скандальный телеведущий решил порассуждать на историческую тему, но опозорился. Его знания оказались довольно скудными в области литературы, когда он сделал отсылку к сюжету романа Николая Гоголя "Тарас Бульба" в ходе выступления на пропагандистской программе "Место встречи", которую транслируют на российском телеканале НТВ.

В частности, коллаборант отметил, что если бы Бульба существовал на самом деле и увидел нынешнюю жизнь Украины, то он бы обзавелся не ружьем, а пулеметом.