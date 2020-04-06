Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, отличился скандальным заявлением
Так, он заявил, что украинские казаки на самом деле были русскими.
Ко всему прочему, скандальный телеведущий решил порассуждать на историческую тему, но опозорился. Его знания оказались довольно скудными в области литературы, когда он сделал отсылку к сюжету романа Николая Гоголя "Тарас Бульба" в ходе выступления на пропагандистской программе "Место встречи", которую транслируют на российском телеканале НТВ.
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В частности, коллаборант отметил, что если бы Бульба существовал на самом деле и увидел нынешнюю жизнь Украины, то он бы обзавелся не ружьем, а пулеметом.
"Потому что то, что вы несете, ребята, то, как вы позорите нашу страну, - ну нельзя так делать! Вот сегодня говорили: "Мы взяли казацкую идеологию за основу украинской армии". Ребят, да казаки реально были все русскими до потери пульса! Они реально Богу молились православному! А вы говорите нам, что русские плохие!" - начал вещать скандальный Юрий Кот с восхвалением страны-агрессора.
Также ранее сообщалось, что Юрий Кот выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать.
По его словам, Украина якобы существует только из-за договора, если его не придерживаться, то все забудут о границах, когда их не будет - нашей стране нечего защищать.