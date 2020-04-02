Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, відзначився неадекватною заявою про Україну
Так, він заявив, що Україна з часом нібито повністю увійде до складу Росії за сценарієм Криму.
Телеведучий зазначив, що тимчасово анексований півострів стане українським тільки на таких умовах.
Своїми прокремлівськими мріями Кот поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1. Її незмінними ведучими є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.
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"В тому, що Крим повернеться до України, я не сумніваюся, тому що Україна з часом теж стане російською. Теж буде разом з Кримом. В Україні є маргінали, але меншість. А є осудні люди, які чудово розуміють, що нам потрібен мир, порядок, справедливість і правда. На жаль, вони поки не прийшли до влади. Але ми обов'язково прийдемо, нікуди ви від нас не дінетесь!" — висловився несамовитий колаборант.
Також раніше повідомлялося, що Юрій Кот виступив з маревних заявою про те, що після розриву договору про дружбу з Росією Україна нібито перестане існувати.
За його словами, Україна нібито існує лише за договором, якщо його не дотримуватися, то всі забудуть про межі, коли їх не буде - нашій країні нема чого захищати.