Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, відзначився неадекватною заявою про Україну

Так, він заявив, що Україна з часом нібито повністю увійде до складу Росії за сценарієм Криму.

Телеведучий зазначив, що тимчасово анексований півострів стане українським тільки на таких умовах.

Своїми прокремлівськими мріями Кот поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1. Її незмінними ведучими є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

"В тому, що Крим повернеться до України, я не сумніваюся, тому що Україна з часом теж стане російською. Теж буде разом з Кримом. В Україні є маргінали, але меншість. А є осудні люди, які чудово розуміють, що нам потрібен мир, порядок, справедливість і правда. На жаль, вони поки не прийшли до влади. Але ми обов'язково прийдемо, нікуди ви від нас не дінетесь!" — висловився несамовитий колаборант.

Також раніше повідомлялося, що Юрій Кот виступив з маревних заявою про те, що після розриву договору про дружбу з Росією Україна нібито перестане існувати.

За його словами, Україна нібито існує лише за договором, якщо його не дотримуватися, то всі забудуть про межі, коли їх не буде - нашій країні нема чого захищати.