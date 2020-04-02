Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, отличился неадекватным заявлением об Украине

Так, он заявил, что Украина со временем якобы полностью войдет в состав России по сценарию Крыма.

Телеведущий отметил, что временно аннексированный полуостров станет украинским только на таких условиях.

Своими прокремлевскими мечтами Кот поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1. Ее неизменными ведущими являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

"В том, что Крым вернется к Украине, я не сомневаюсь, потому что Украина со временем тоже станет русской. Тоже будет вместе с Крымом. В Украине есть маргиналы, но меньшинство. А есть люди вменяемые, которые прекрасно понимают, что нам нужен мир, порядок, справедливость и правда. К сожалению, они пока не пришли к власти. Но мы обязательно придем, никуда вы от нас не денетесь!" — высказался невменяемый колаборант.

Также ранее сообщалось, что Юрий Кот выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать.

По его словам, Украина якобы существует только из-за договора, если его не придерживаться, то все забудут о границах, когда их не будет - нашей стране нечего защищать.