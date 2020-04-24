Украинский телеведущий Юрий Кот, который сбежал в Россию, сделал очередное скандальное заявление

В эфире пропагандистской программы на телеканале «Россия 1» он погрезил об очередном "воссоединении" Украины и России. Он уверен, что уже скоро появится новый Богдан Хмельницкий, который "выгонит со страны шваль".





«То, что сейчас происходит с Украиной, по сути происходит точно так же, как было накануне Переяславской рады. Точно так же западные партнеры уничтожали наш народ, уводили наши ресурсы. Нам даже молиться запрещали в храмах! Сейчас то же самое происходит. Чем закончилось? Появился Богдан Хмельницкий, который дал по щам, и все нормально сложилось в Украине. И точно так же, я уверен, что придет время, в Украине появится свой Богдан Хмельницкий, объединит людей, и мы выгоним эту шваль из нашей страны!», — нагло высказался он.

Стоит отметить, что он уже неоднократно делал подобные выпады в сторону Украины.

Ранее Кот заявил, что якобы в Украине процветает антисемитизм, нацизм и фашизм из-за русофобских настроений общества. Кроме того, он уверен, что Украина как государство не должна существовать отдельно от России.

"Мы - один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" - нагло высказался Кот.