В России, которая беспардонно кромсает территории соседних государств, теперь замахнулись за пределы планеты Земля

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не допустит, чтобы кто-то присвоил единственный спутник планеты Земля. Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ и соцсети.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было», – заявил чиновник. По его словам, это противоречит международному праву, и Россия не будет участвовать в этой гонке.

Таким образом Рогозин отреагировал на подготовку США проекта международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

В сети заявление Рогозина уже получило обратную связь.

«Лично Рогозин будет стоять у посольств США и Китая с плакатом в одиночном пикете», «Я так понимаю намек на Первую Лунную Освободительную Войну ?(ПЛОВ) На земле уже всех победили, теперь космос. Главное не забыть согласовать лунные поставки по Ленд Лизу», «Луна наш!», «Чтобы так говорить, надо хотя бы там побывать лол», «Сказочный лунатик», «И что ты сделаешь, Димон?))) Референдум среди лунатиков?)) О вступлении Луны в состав РФ?)))», «таки досталась ему порция аргентинского порошка», «Что Россия сделает с Луной: 1 - Выведет как Отдельный субъект федерации. 2 - срочно начнет менять покрытие ( в том числе прокладывать пешеходки и бордюры ). 3 - топовые кремлёвские блогеры расскажут "Как похорошела Луна при Путине". Все», – иронизируют в комментариях.

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