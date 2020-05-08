Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий (Смирнов) разразился очередным перлом

Российский священник, который, передвигаясь на Майбахе, советовал обнищавшим на карантине соотечественникам просить «милостыньку и горсточку крупы», похвалил практику Российской православной церкви освящать ядерное оружие, назвав его замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует.

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

В комментарии одному из изданий Димитрий даже устроил экскурс в историю. По его словам, сразу после Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль якобы уговаривал американского президента сбросить на 27 крупных российских городов такие же атомные бомбы, как на Хиросиму и Нагасаки, чтобы уничтожить страну, однако то, что россияне успели сделать ядерное оружие, напугало врагов.

На этом откровения Смирнова не закончились. Священник, который в свое время возглавлял синодальный Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, признался, что, когда освящал оружие, чувствовал «нечто великое».

«Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы, в отличие от Америки, никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят», – заявил Димитрий.

Он добавил, что на создание оружия уходит много денег, через что россиянам приходится беднее жить, однако, уверен протоиерей, зато они живут и строят государство, которое хотят:

«Мы просто благодарны господу богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем (ракеты – Прим. ред) как наших защитников»

Отметим, что Смирнов неоднократно выдавал на публику неоднозначные заявления. Например, женщин, живущих в гражданском браке с мужчинами, он назвал «бесплатными проститутками».

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