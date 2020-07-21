Известный писатель Виктор Ерофеев высказался о новой агресии России против Украины

Он посоветовал украинцам не расслабляться и не думать, что, если нынешний президент РФ Владимир Путин куда-то исчезнет, то агрессия по отношению к Украине прекратится.

Об этом он сказал 2015 года, передает Обозреватель.

Ерофеев убежден, что Путин уже готовит себе приемника с такими же взглядами и отношением к Украине.

"Люди, имеющие большую власть, а Путин обладает в России практически безграничной властью, готовят себе преемников, куют новые кадры. Вокруг президента РФ много людей, абсолютно разделяющих его взгляды по отношению к Украине. Я совершенно не уверен, что Путин постареет, отойдет от дел, а на его место придет человек, разделяющий западные ценности. Такого не случится", - сказал Ерофеев.

Он считает, что демократические изменения в России растянутся на очень много лет. Также Ерофеев посоветовал украинцам не думать, что пропаганда Кремля повлияла на мнение граждан России по отношению к Украине.

"Это не пропаганда так повлияла на умы населения. Наоборот: к радости огромного количества обывателей, Путин, наконец, начал артикулировать то, в чем убеждены многие в России, а именно: все украинские майданы организовали американцы. Российское население всегда так думало, но лишь теперь глава государства им сказал: "Ты абсолютно прав, народ", - резюмировал Ерофеев.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.