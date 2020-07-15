Российский писатель Виктор Шендерович высказался о будущем президента РФ Владимира Путина

По его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин не сможет бежать из страны, если у него начнутся проблемы, как это сделал в феврале 2014 года тогдашний украинский лидер Виктор Янукович, потому что у него нет союзников.

Такое мнение он высказал 2017 года в эфире "Эха Москвы".

"Он не сбежит, как Янукович. Ведь разница между Януковичем и Путиным довольно существенная. Старшего брата нет. Он сам старший брат — Путин, я имею в виду. Есть что? – есть огромная армия, способная нанести огромный ущерб. Есть ядерное оружие как фактор шантажа. Вот эти инструменты есть... Энергоресурсы для подкупа... Территория — это скорее помеха. А вот ядерное оружие, армия и ресурсы – да, сколько-то это будет держаться", - сказал он.

Он также считает, что с РФ ведут переговоры потому, что ее власть "при наличии ядерного оружия симулирует невменяемость".

Шендерович подчеркнул, что Запад в лице Путина имеет дело с "проблемой", однако она решаема.

"Ну да, большая проблема. Я рискну получить опять, но — с Гитлером дольше не могли решить, со Сталиным долго не могли решить. Эта проблема решаемая сейчас. Это гораздо меньшая проблема для мира, чем Сталин или Гитлер. Поверь, гораздо меньшая. И проблема зафиксирована. Путин сделал все для того, чтобы за несколько лет мы вышли из мировой системы. Из равновесия мирового. Из мировой элиты. Мы стали не партнером, а проблемой. Мир навел глаза на резкость, будет эту проблему решать", - резюмировал он.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.







