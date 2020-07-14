Российский писатель Виктор Ерофеев высказался о ситуации в Украине

По его словам, яма, в которой оказалась Россия, в два раза глубже, чем украинская. Однако Украине тоже будет очень трудно вырваться из "совка".

Такое заявление он сделал 2016 года в эфире программы "Люди.Hard Talk" на телеканале "112 Украина".

"Я вижу Украину сейчас как несчастную страну, которая с трудом вылезает из этой ямы. Но если русская яма – это 50 метров, то у вас – примерно 25. А мы-то все думали в 90-е годы, что там яма 5 метров, вылезем, как из могилы, и пойдем гулять. Ямы оказались глубже", – посетовал писатель.

При этом Ерофеев отметил, что Украине не удастся выбраться из ямы без помощи.

"У вас 25 метров, это тоже надо специальные средства. Лесенкой не обойдешься. И очень расколота страна. Я смотрю, и сейчас в Киеве ко мне подходят люди, говорят о совке как о мечте. Вспоминают Советский Союз – бред такой вообще. Я вижу, что очень многие головой повернуты назад. То есть не в Европу", – подчеркнул он.

Писатель добавил, что в Западной Украине настроения другие.



"Я очень люблю Украину. И не только по семейным соображениям. Мне кажется, что моя любовь к Украине связана с надеждой. Я думаю, что если Украина победит и выстоит, и найдет свой путь в Европу, то это будет каким-то флажком для России. А если вот она не победит, то наши дела, русские, будут совсем плохи", – резюмировал Ерофеев.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.