Російський письменник Віктор Єрофєєв пояснив мету президента РФ Володимира Путіна в Україні

На його думку, президент Росії Володимир Путін хотів зробити з України другу Білорусь, але йому це не вдалося і ніколи не вдасться, тому що українці дуже сильно відрізняються від росіян.

Про це відомий російський письменник розповів в інтерв'ю 2015 року швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає InoPressa.

"Путін не хотів Донбас - він хотів всю Україну. Але це в нього не вийшло. Путін хотів би перетворити Україну в другу Білорусь, тобто слухняну державу з лояльним йому лідером", - вважає Єрофєєв.

Ще в 2008 році, за словами письменника, "Путін сказав Бушу-молодшому (президенту США у 2000-2008 рр., - прим. ред), що Україна не є самостійною державою, а належить Росії".

Російська імперія, як пояснює Єрофєєв, "не може існувати без України: Україна пов'язує Росію з Європою і Півднем, постачає її кращими людьми, так і в цілому вона набагато продуктивніше. Ось тому вона має величезне значення для Росії".

Сам же письменник, переконаний, що Україна володіє власною культурною ідентичністю.

"Самі по собі українці більш практичні, ніж росіяни, вони вміють добре працювати. Вони роблять речі, якими можуть заробляти собі на життя. Росіяни ж набагато менше вірять в успіх і менш обачні в плані безпеки, причому стосується це не тільки інтелігенції. Ще в радянські часи зрозуміти, ти перейшов кордон між Україною і Росією, можна було з їжі: на Україні вона була набагато краще", - пояснив Єрофєєв.

Як повідомляла Politeka, письменник Єрофєєв розповів, чому Путін вчепився в Україну.

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