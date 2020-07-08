Российский писатель Виктор Ерофеев объяснил цель президента РФ Владимира Путина в Украине

По его мнению, президент России Владимир Путин хотел сделать из Украины вторую Беларусь, но ему это не удалось и никогда не удастся, потому что украинцы очень сильно отличаются от россиян.

Об этом известный российский писатель рассказал в интервью 2015 года швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung, передает InoPressa.

"Путин хотел не Донбасс - он хотел всю Украину. Но это у него не получилось. Путин хотел бы превратить Украину во вторую Беларусь, то есть послушное государство с лояльным ему лидером", - полагает Ерофеев.

Еще в 2008 году, по словам писателя, "Путин сказал Джорджу Бушу-младшему (президенту США в 2000-2008 гг., - прим. ред), что Украина не является самостоятельным государством, а принадлежит России".

Российская империя, как поясняет Ерофеев, "не может существовать без Украины: Украина связывает Россию с Европой и Югом, снабжает ее лучшими людьми, да и в целом она намного продуктивнее. Вот поэтому она имеет огромное значение для России".

Сам же писатель, убежден, что Украина обладает собственной культурной идентичностью.

"Сами по себе украинцы более практичные, нежели русские, они умеет хорошо работать. Они производят вещи, которыми могут зарабатывать себе на жизнь. Русские же намного меньше верят в успех и менее осмотрительны в плане безопасности, причем касается это не только интеллигенции. Еще в советские времена понять, перешел ты границу между Украиной и Россией, можно было по еде: на Украине она была намного лучше", - объяснил Ерофеев.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.