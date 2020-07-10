Затопило шахту, на объекте которой был ядерный взрыв

В "ДНР" полностью затопило объект одной из шахт, где во времена СССР испытывали ядерное оружие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные International Human Rights Community.

Так, IHRC имеет подтвержденные данные о полном затоплении объекта "Кливаж" бывшей шахты "Юнком" на оккупированной территории Донецкой области.

Известно, что суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории, при заборе на расстоянии 5 км от объекта, составила 20-34*103 Бк/кг.

Таким образом, питьевая вода на территории "ДНР" уже может быть опасной.

"Это означает что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 14 апреля 2018 года оккупационные власти "ДНР" прекратили откачку воды на шахте "Юнком", на которой в 1979 году, во времена СССР, был осуществлен ядерный взрыв. Такой проект тогда получил название "объект "Кливаж".

После ядерного взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы не допустить попадания радиации на поверхность, а также чтобы избежать затопления местности и попадания загрязненной жидкости в грунтовые воды. При этом никому доподлинно не известно, что именно происходит под землей с капсулой.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме под Донецком: боевики всячески пытаются скрыть подробности.

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