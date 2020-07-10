Один із засновників незаконної "ДНР" Андрій Пургін розповів, як бойовики отосятся до жителів "республіки".

Як повідомляє Politeka.net, про це лідер терористів розповів в одному з інтерв'ю, його слова передає видання "Діалог".

Жителі так званої "ДНР" масово скаржаться в соцмережах на затримку, яку бойовики штучно створюють на блокпостах, не бажаючи пропускати людей на територію України. Для цього окупанти навіть видали спеціальний указ.

Андрій Пургін підтвердив, що бойовики не співчувають звичайним людям, бо є лише виконавцями. "Наша влада є "капелюхом", а не головою", - підкреслив він. Засновник "ДНР" вважає, що в Донецьку самопроголошена влада втратила зв'язок з реальністю і насолоджуються своєю безкарністю.

"Відкрито ставиться до населення, як до стада безправного", - зізнався Пургін і пояснив нахабство бойовиків. - "У нас немає вільних ЗМІ, у нас відсутні вільні громадські організації, ми знаходимося на рівні КНДР зі всіма витікаючими звідси наслідками, тому цих людей просто нікому публічно осмикнути".

Раніше стало відомо, що жителі Донбасу, яких не пропускають в Україну, взмолілі про допомогу. Літні люди стали на коліна і навіть лягли на асфальт перед представниками ОБСЄ, просячи захисту від бойовиків.

Нагадаємо, Пушилин ще більше "відрізав" жителів ОРДО від України.

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