Один из основателей незаконной "ДНР" Андрей Пургин рассказал, как боевики отосятся к жителям "республики".

Как сообщает Politeka.net, об этом лидер террористов рассказал в одном из интервью, его слова передает издание "Диалог".

Жители так называемой "ДНР" массово жалуются в соцсетях на задержку, которую боевики искусственно создают на блокпостах, не желая пропускать людей на территорию Украины. Для этого оккупанты даже издали специальный указ.

Андрей Пургин подтвердил, что боевики не сочувствуют обычным людям, потому как являются лишь исполнителями. "Наша власть является "шляпой", а не головой", - подчеркнул он. Основатель "ДНР" считает, что в Донецке самопровозглашенная власть потеряла связь с реальностью и упиваются своей безнаказанностью.

"Открыто относится к населению, как к стаду бесправному", - признался Пургин и объяснил наглость боевиков. - "У нас нет свободных СМИ, у нас отсутствуют свободные общественные организации, мы находимся на уровне КНДР со всеми вытекающими отсюда последствиями, поэтому этих людей просто некому публично одернуть".

Ранее стало известно, что жители Донбасса, которых не пропускают в Украину, взмолили о помощи. Пожилые люди стали на колени и даже легли на асфальт перед представителями ОБСЕ, прося защиты от боевиков.

Напомним, Пушилин еще больше "отрезал" жителей ОРДО от Украины.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

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