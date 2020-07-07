Оккупанты решили еще больше усложнить жизнь тем, кто захочет выехать из оккупированного Донбасса в Украину
Как сообщает телеграмм-канал «Донецкий Кейс», главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, которые регламентирует функционирование КПВВ «Еленовка».
Согласно этому «документу», пункт пропуска будет работать не каждый день, а лишь тогда, когда «решит так называемый штаб по препятствованию распространения коронавируса».
Так, известно, что выпускать из «ДНР» в Украину будут только при наличии прописки или регистрации на подконттрольной Киеву территории. Может «сыграть» и справка переселенца, однако тут уже все зависит от того, в каком настроении будет пропускающий.
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Чтобы все же попасть в Украину, людям без прописки нужно иметь официальное разрешение от Межведомственного штаба. Речь идет об особых обстоятельствах для выезда, среди которых похороны, лечение, помощь тяжело больным и так далее. Чтобы попасть в списки, нужно подаваться заранее.
До населенных пунктов автобусы от КПВВ ходить не будут. Вопрос будут решать только в том случае, когда скопится большое количество людей. До КПВВ «Еленовка» придется идти пешком шесть километров по жаре в «серой зоне».
Тем, кто приезжает в «ДНР», нужно будет пройти обсервацию: сначала несколько дней в палаточном городке, а потом, при условии отрицательного показателя на коронавирус они поедут домой на самоизоляцию.
Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".