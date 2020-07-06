Спустя шесть лет после жизни в оккупации даже самые рьяные сторонники «ЛДНР» и жизни под крылом России начали прозревать
Люди все активнее бегут из оккупированного Донбасса, потому что считают, что регион превратился в настоящее болото без перспектив и надежды, передает «Диалог.UA».
В соцсетях все чаще появляются публикации, в которых люди не скрывают краха своих ожиданий и понимают, что России они не нужны. Жители «Л/ДНР» больше не ждут, что в их регионы придут процветание и благополучие, которое им обещали оккупанты. Более того, они уверены, что не нужны не только России, но и Украине.
«Очень много сейчас общаюсь с разными людьми из Луганска, так вот, даже те, кто еще в 2016-2017-м себя в грудь бил, и видел во всем только хорошее, всеми силами стараются уехать, что угодно - лишь бы не здесь... Это огромное беспросветное болото», – пишет пользователь Наталия Тропешко.
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«Как за пять лет развивающийся регион превратить в дыру, у меня не укладывается в голове. А теперь у меня цветущий Донецк только по ночам во сне», – добавляет другой пользователь.
Также в сети отмечают, что сейчас уезжают даже те, кто пережил время боевых действий, «самое пекло войны» и полное отсутствие зарплаты.
Ранее мы писали о том, что если совсем недавно оккупанты усложнили до невозможности выезд из подконтрольных боевикам территорий в Украину и Россию, то теперь очередь дошла и до «межреспубликанского» сообщения.
Чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить специальные виды разрешений. Причем это касается не только поездок в соседнюю «ЛНР», но и «путешествий» по месту.
Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".