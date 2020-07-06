Один из лидеров боевиков так называемой "ДНР" Александр Бородай заявил, что оккупированную часть Донбасса собираются принять в состав РФ.

Как передает Politeka.net, об этом он откровенно рассказал в собрании российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге. Видеозапись выступления в социальной сети Twitter выложил блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Александр Бородай, который отвечает за вербовку наемников для отправки на Донбасс, заговорил об официальном присоединении оккупированных территорий к России по примеру аннексированного Крыма. Бывший "премьер" самопровозглашенной "ДНР" отметил, что не обладает достоверной инсайдерской информацией, но уверен - для этого есть все предпосылки.

"По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут частью РФ уже не де-факто, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре", - заявил Бородай.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw — Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

Он добавил, что оккупанты активно готовятся к присоединению в состав россии, по словам боевика, "уже сейчас идет интеграция". При этом одним из главнейших шагов лидер оккупантов назвал голосование за поправки в Конституцию РФ.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

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