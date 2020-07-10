Знущання бойовиків, які не хочуть випускати людей в Україну, довели жителів Донбасу до відчаю

Як повідомляє Politeka.net, літній чоловік ліг на асфальт перед представниками ОБСЄ, намагаючись домогтися справедливого ставлення. Жахливі кадри опублікував в Twitter блогер Necro Mancer.

Ось уже кілька тижнів бойовики "маринують" у чергах під палючим сонцем без води і нормальних умов для людей, які хоча потрапити на підконтрольну Україні територію. Окупанти тягнуть час на контрольно-пропускних пунктах, а потім змушують своїх жертв їхати назад. У жителів Донбасу вже немає сил терпіти, і вони просять про допомогу ОБСЄ.

Так у мережі з'явилося відео, на якому чоловік зі сльозами на очах розповідає про пережите в "сірій зоні" між КПВВ "Оленівка" з боку незаконної "ДНР" і українського КПВВ "Новотроїцьке". Літній шахтар з 40-річним просто опустився на землю перед спостерігачами, до нього приєдналася жінка, яка стала на коліна.

"Я вже не можу, вже немає сил терпіти. Скільки можна знущатися?", - в розпачі закричав чоловік. - "Я зараз піду через блокпост. Розумієте, піду. Мені вже плювати на все".

Варто відзначити, представники ОБСЄ не вживають ніяких дій, щоб заспокоїти або допомогти закатованому людині. Вони просто про щось перешіптуються між собою, а після відходять від схвильованої юрби.

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