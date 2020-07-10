В окупованій Макіївці Донецької області спостерігачам ОБСЄ відмовились надавати інформацію про загиблого підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на звіт ОБСЄ.

Зазначається, що співробітники лікарні в окупованій Макіївці відмовилися повідомляти спостерігачам СММ ОБСЄ інформацію про загибель 15-річного хлопця в результаті вибуху в одному з житлових будинків міста.

Медичний персонал макіївської лікарні сказав співробітникам спостережної місії, що дану інформацію вони можуть надавати тільки членами незаконних збройних формувань "ДНР".

Відомо, що минулої неділі, 5 липня, в дев'ятиповерховому будинку в мікрорайоні "Зелений" в підконтрольній "ДНР" Макіївці стався вибух, в результаті якого загинув 15-річний учень школи №50 Сергій Балабанов. Його забрали до лікарні, однак від отриманих ран він помер у реанімації.

Сусіди розповіли, що на момент вибуху підліток знаходився вдома сам.

Про даний випадок є інформація також на Telegram-каналі "Блог донецького бандерівця".

Повідомляється, що 15-річний хлопець дочекався коли мати піде на роботу, і вирішив "погратися з бойовою гранатою", яка здетонувала в нього в руках.

Також "Донецький бандерівець" повідомляє, що 15-річний підліток збирався вступати до військового училища "ДНР".

Опубліковане і фото загиблого підлітка на тлі прапора терористочної "ДНР".

"Кажуть, що гранату йому дав знайомий і сказав, мовляв, вона навчальна. За іншою версією, граната була його батька, який служив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.

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